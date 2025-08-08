У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів

У результаті удару в Міллерово загорілася цистерна з бензином

Уночі дрони атакували Ростовську область. Спалахнула пожежа у районі аеродрому у Міллерово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Глава регіону Юрій Слюсар заявив, що сили ППО нібито відбили наліт дронів на два райони Ростовської області – Міллеровський і Чертковський.

Проте в результаті удару в Міллерово загорілася цистерна з бензином. Пожежно-рятувальні підрозділи розпочали гасіння. За інформацією губернатора, жертв і постраждалих через атаку немає.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня Росія зазнала масованої атаки дронів, унаслідок якої спалахнули пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та у військовій частині в Слов’янську-на-Кубані.

Також у ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції.