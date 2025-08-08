Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
фото: скриншот з відео

У результаті удару в Міллерово загорілася цистерна з бензином

Уночі дрони атакували Ростовську область. Спалахнула пожежа у районі аеродрому у Міллерово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Глава регіону Юрій Слюсар заявив, що сили ППО нібито відбили наліт дронів на два райони Ростовської області – Міллеровський і Чертковський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Проте в результаті удару в Міллерово загорілася цистерна з бензином. Пожежно-рятувальні підрозділи розпочали гасіння. За інформацією губернатора, жертв і постраждалих через атаку немає.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня Росія зазнала масованої атаки дронів, унаслідок якої спалахнули пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та у військовій частині в Слов’янську-на-Кубані. 

Також у ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції.

Читайте також:

Теги: росія пожежа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ші: Якщо ця вимога не буде виконана, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів задля забезпечення миру
США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа
2 серпня, 07:28
Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні
Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія
27 липня, 21:16
Нещодавно Британія та ЄС оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту
Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters
22 липня, 20:04
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
20 липня, 22:44
Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження
США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT
15 липня, 04:46
155-та бригада російської окупаційної армії опинилася серед «улюблених» підрозділів російського диктатора Володимира Путіна
«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового
12 липня, 12:23
Головні новини ночі проти 12 лмпня
Обстріл західної частини України: головне за ніч
12 липня, 07:22
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22979 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 11 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 липня, 07:55

Соціум

У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
Покоління зумерів суттєво економить на побаченнях: дослідження
Покоління зумерів суттєво економить на побаченнях: дослідження
На туристів чекає хаос в аеропортах Іспанії: причина
На туристів чекає хаос в аеропортах Іспанії: причина
Турецька ліра знецінюється, «підживлюючи» один вид туризму
Турецька ліра знецінюється, «підживлюючи» один вид туризму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
20K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
2810
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua