Херсонець перетворив захисні споруди у центрі міста на грядки

У центрі Херсона місцеві жителі вирощують овочі прямо на захисних спорудах – габіонах, які зроблені з металевих сіток, заповнених піском і камінням. Вони призначені для захисту від уламків снарядів, але стали ще й місцем для городництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

На цих імпровізованих грядках ростуть помідори, петрушка, солодкий перець, гарбузи та кабачки. Доглядає їх херсонець Павло Шульженко з друзями. Цікаво, що до цього чоловік ніколи не займався городництвом. Але війна змусила шукати нові способи підтримати себе і своє оточення.

Павло Шульженко показує петрушку з городу на габіоні фото: suspilne.media

«Ніякого ноу-хау тут немає. Просто зайшов у магазин, купив насіння і посадив. Спочатку виростив розсаду вдома, у кавових стаканчиках, а потім переніс її сюди», – говорить Павло Шульженко.

Щоб рослини краще росли, чоловік встановив тички, підв’язав їх нитками, а також зробив захисний екран від сонця – чорний колір сильно нагрівався, і рослини почали в’янути. Після цього овочі стали краще розвиватися.

Помідори, які ростуть на габіонах фото: suspilne.media

Щодня Павло Шульженко збирає по кілька невеликих, але гарних помідорів. А петрушка – свіжа, херсонська – уже йде на обід. Соняшники посадили для краси, хоча вони ростуть не дуже активно.

Люди, які проходять повз, дивуються, фотографуються, ставлять запитання. Павло розповідає, що навіть журналісти з Нової Зеландії приходили, знімали відео, хоча інтерв’ю не брали. Наступного року планує висадити на габіонах кавуни.

«Ми в Херсоні живемо. Це небезпечна зона, але душу радує, коли поруч така краса. Нічого не забувається, особливо коли починається отак: «бух-бух, бух-бух». Ми вже не звертаємо уваги – звикли. Поливаємо, збираємо врожай. Легше жити, коли навколо щось живе і квітне», – говорить Павло.

