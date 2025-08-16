Головна Країна Події в Україні
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Аналітики врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році
фото: Генштаб ЗСУ

Британська розвідка: Росії знадобиться понад чотири роки, щоб повністю захопити чотири українські області

Згідно з аналізом Міністерства оборони Великої Британії, проведеним на основі розвідувальних даних, за поточних темпів просування російським військам знадобиться приблизно 4,4 року, щоб захопити всю територію чотирьох українських областей, які Росія незаконно анексувала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

У звіті, зазначається, що розрахунки базуються на нещодавно повторених російським диктатором Володимиром Путіним вимогах щодо виведення українських військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики також врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році і спрогнозували, що «ще 4,4 року війни призведуть до приблизно 1 930 000 додаткових жертв серед російських військових (убитими та пораненими)».

Ця цифра додається до вже понесених втрат. За оцінками, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія, ймовірно, вже зазнала близько 1 060 000 жертв, включаючи близько 250 тис. загиблих або зниклих безвісти.

У звіті наголошується, що у вересні 2022 року Росія оголосила про незаконну та суперечливу анексію цих чотирьох міжнародно визнаних українських областей, що суперечить офіційному визнанню Москвою незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу.

Нагадаємо, Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Лідери двох країн виступили із короткими заявами після важливої зустрічі на Алясці.

«Трамп не програв, але Путін явно виграв. Трамп не отримав нічого, окрім нових зустрічей», – сказав Болтон.

За словами Болтона, Путін доклав чималих зусиль для відновлення відносин, що було його головною метою.

