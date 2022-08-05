На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо

На колаборанта Володимира Сальдо було скоєно замах у липні

Колаборант Сальдо потрапив до лікарні

Головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо, призначений російськими окупантами «головою тимчасової адміністрації» області, повідомив про свою госпіталізацію. Така інформація з’явилась у його телеграм-каналі у четвер.

«Після чергової наради з урядом Херсонської області до мене підійшов міністр охорони здоров'я і, дивлячись на мій зовнішній вигляд, почав наполягати на негайному медобстеженні. Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації», - повідомив Сальдо.

Наразі місце гауляйтера Херсонської області тимчасово посів «голова уряду» Сергій Єлісєєв.

Нагадаємо, 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

Після цього повідомлялося, що головний колаборант Херсонської області Сальдо може перебувати в комі.