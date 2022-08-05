Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:23 glavcom.ua
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
На колаборанта Володимира Сальдо було скоєно замах у липні
фото з відкритих джерел

Колаборант Сальдо потрапив до лікарні

Головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо, призначений російськими окупантами «головою тимчасової адміністрації» області, повідомив про свою госпіталізацію. Така інформація з’явилась у його телеграм-каналі у четвер.

«Після чергової наради з урядом Херсонської області до мене підійшов міністр охорони здоров'я і, дивлячись на мій зовнішній вигляд, почав наполягати на негайному медобстеженні. Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації», - повідомив Сальдо.

Наразі місце гауляйтера Херсонської області тимчасово посів «голова уряду» Сергій Єлісєєв.

Нагадаємо, 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

Після цього повідомлялося, що головний колаборант Херсонської області Сальдо може перебувати в комі

Читайте також: Битва за Херсон. Куди рухається театр воєнних дій
Теги: війна росія окупанти окупація державна зрада Володимир Сальдо Херсон Херсонщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває війна артилерії
Битва за Херсон. Куди рухається театр воєнних дій
3 серпня, 17:57
Янушевич – майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу
Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА
Вчора, 18:18
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Вчора, 13:25

Події в Україні

На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW
Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW
Північна Македонія подарувала нашим воїнам штурмовики, які колись купувала в України
Північна Македонія подарувала нашим воїнам штурмовики, які колись купувала в України
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили чотири системи С-300 та три склади з боєприпасами
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили чотири системи С-300 та три склади з боєприпасами
Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя
Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя
Президент провів кадрові зміни в РНБО
Президент провів кадрові зміни в РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
11K
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
8587
«Нафтогаз» попередив про наслідки для українців, які не передадуть показання лічильників
8377
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
7139
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
6796
Німеччина змінила правила для українських біженців: що зміниться з 1 вересня

Новини

Окупанти намагаються захопити Соледар і Бахмут – Генштаб
Сьогодні, 07:09
На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Вчора, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Вчора, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Вчора, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Вчора, 13:25

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту