Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого

Опади очікуються лише у північно-західній частині

У суботу, 17 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Опади очікуються лише у північно-західній частині, вдень невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході країни 8-13°.

На Київщині 17 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний , 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.