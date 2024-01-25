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Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря переважно коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла

25 січня в Україні буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер протягом дня у всіх областях очікуються мокрий сніг та дощ. Також у більшості областей, окрім південних, місцями буде налипання мокрого снігу. У східних областях синоптики попереджають про ожеледь.

Вітер південно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних та Вінницькій областях місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У цих областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

Температура повітря вночі та вдень переважно коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Уночі у східних та південно-східних областях очікується 3-8° морозу. На заході стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла, а в центральних областях від 1° морозу до 2° тепла.

Удень на крайньому півдні країни передбачається 2-7° тепла. У західних та центральних областях температура переважно становитиме 1-3° тепла, На сході очікується до 1° тепла протягом дня.

У Карпатах синоптики передбачають сніг та хуртовини, можливі сильні пориви вітру до 19-24 м/с. Температура протягом доби становитиме 0-5° морозу. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня фото 1

На Київщині буде хмарно. Протягом доби очікується мокрий сніг та дощ. Уночі подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний та досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 1-3° тепла вдень.

Теги: погода Укргідрометцентр прогноз погоди

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