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ЗСУ пояснили, що за невідомі дрони вночі збивали над Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, що за невідомі дрони вночі збивали над Україною
Російський розвідувальний дрон «Орлан»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони регулярно знищують над Миколаївщиною, Херсонщиною та Одещиною розвідувальні безіплотники

У ніч на 28 квітня російські окупанти задіяли проти України чотири «Шахеди» та п’ять безпілотників невстановленого типу. Останні є розвідувальними дронами. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Представник оборонців пояснив, що «дрони невстановленого типу», які росіяни застосували сьогодні вночі, – це розвідувальні, а не бойові БпЛА.

«Звісно, це розвідка, вони (росіяни, – «Главком») постійно вишукують об'єкти для можливих атак. І фактично чи не щодня вони їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають. І над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною», – зазначив Плетенчук.

За його словами, Росія під час розвідки використовує різні дрони, зокрема це: «Орлан-10», ZALA, Supercam. Рідше застосовується «Форпост» або Mohajer-6.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли чотири БпЛА типу Shahed та п'ять БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі «Шахеди» та один БпЛА невстановленого типу було знищено.

Як повідомлялося, зранку 28 квітня російські загарбники вдарили «Шахедами» по Миколаєву. Пошкоджень зазнали будівлі двох готелів, а також об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Теги: війна Україна безпілотник дрон

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