Експерти зламали смартфон за допомогою звичайного клею (відео)

За допомогою канцелярського клею експерти розблокували декілька девайсів Apple

Смартфон можна зламати за допомогою звичайного клею. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Kraken Security.

Фахівці з безпеки описали спосіб злому будь-якого смартфона з дактилоскопічним сенсором (Touch ID) за допомогою клею.

Автори відзначили, що користувачі смартфонів часто залишають відбитки пальців на панелі девайсу, які можна використовувати проти власників.

На відео було показано, як відбиток пальця переноситься на спеціальну плівку. Потім експерти нанесли на копію шар звичайного канцелярського клею та розмазали його вилкою.

Після того, як клей засох, вийшов об'ємний відбиток пальця. Автор ролика наклав його на свій палець і з успіхом розблокував чужий смартфон.

Також на відео показано, як за допомогою клею можна зламати будь-який інший девайс із дактилоскопічним сенсором – наприклад, MacBook або цифровий гаманець.

На закінчення фахівці Kraken Security помітили, що дактилоскопічний сенсор не може забезпечити повний захист даних на пристрої. Автори рекомендували використовувати складний пароль та двофакторну автентифікацію.

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