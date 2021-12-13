В Україні торгували даними 300 млн осіб: номери телефонів продавали за ціною від 500 грн

У несанкціонованих діях з інформацією підозрюють 51 особу, 19 фігурантам уже оголосили підозру

Співробітники департаменту кіберполіції України вилучили з незаконного обігу бази персональних даних понад 300 млн громадян України, Європи та США. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

«Упродовж листопада 2021 року кіберполіцейські провели профілактичну операцію під умовною назвою «Дата» для протидії незаконному розповсюдженню персональних даних громадян, баз даних, а також встановлення підприємств та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України у сфері обігу персональних даних», – ідеться в повідомленні.

Вилучено приблизно 100 баз персональних даних, актуальних станом на 2020–2021 роки, вартість яких коливалася від 500 грн до 50 тис. грн – залежно від комерційної цінності та змісту.

Інформацію продавали на закритих хакерських форумах, у соціальних мережах та месенджерах.

У несанкціонованих діях з інформацією підозрюють 51 особу, 19 фігурантам уже оголосили підозру.

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