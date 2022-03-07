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    Хакери зламали державні телеканали РФ і транслюють війну в Україні

    Угруповання Anonymous оголосило РФ кібервійну - Хакери зламали державні телеканали РФ і транслюють війну в Україні
    Угруповання Anonymous оголосило РФ кібервійну

    На російських телеканалах транслюватимуться кадри війни в Україні

    Хакерське угруповання Anonymous зламало російські стримінгові сервіси Wink і Ivi та державні телеканали РФ. Про це угруповання повідомило в Twitter.

    На каналах «Россия 24», «Первый канал», «Москва 24» будуть транслювати кадри війни з України.

    25 лютого хакерське угруповання Anonymous оголосило, що на знак протесту проти вторгнення в Україну оголошують Росії «кібервійну». Як наслідок, сайти Міноборони та Міністерства закордонних справ РФ були недоступні.

    Пізніше Anonymous заявило про злам бази даних сайту Міністерства оборони Російської Федерації. В опублікованій базі даних містяться телефони, пошту та імена співробітників російського Міноборони.

    Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів.

    Теги: Росія війна Україна хакер #stoprussia
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    Хакери зламали державні телеканали РФ і транслюють війну в Україні