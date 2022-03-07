Хакери зламали державні телеканали РФ і транслюють війну в Україні

На російських телеканалах транслюватимуться кадри війни в Україні

Хакерське угруповання Anonymous зламало російські стримінгові сервіси Wink і Ivi та державні телеканали РФ. Про це угруповання повідомило в Twitter.

На каналах «Россия 24», «Первый канал», «Москва 24» будуть транслювати кадри війни з України.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9 — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022

25 лютого хакерське угруповання Anonymous оголосило, що на знак протесту проти вторгнення в Україну оголошують Росії «кібервійну». Як наслідок, сайти Міноборони та Міністерства закордонних справ РФ були недоступні.

Пізніше Anonymous заявило про злам бази даних сайту Міністерства оборони Російської Федерації. В опублікованій базі даних містяться телефони, пошту та імена співробітників російського Міноборони.

Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів.