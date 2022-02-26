Хакери «поклали» сайт Кремля

Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зокрема не працюють сайти російського регулятора телекомунікацій «Роскомнадзор», сайт президента РФ, уряду, Держдуми, Ради Федерації, «Госуслуги» тощо.

Крім того, у мережі ширять відео, де на всіх російських каналах транслюють російську музику.

25 лютого хакерське угруповання Anonymous оголосило, що на знак протесту проти вторгнення в Україну оголошують Росії «кібервійну». Як наслідок, сайти Міноборони та Міністерства закордонних справ РФ були недоступні.

Пізніше Anonymous заявило про злам бази даних сайту Міністерства оборони Російської Федерації. В опублікованій базі даних містяться телефони, пошту та імена співробітників російського Міноборони.

Також провідні українські медіагрупи – 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна та Inter Media Group – звернулися до міжнародних телевізійних провайдерів з проханням вимкнути мовлення для російських новинних каналів на європейських супутниках, кабельних мережах, ОТТ-платформах та на інших ресурсах.