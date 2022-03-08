Як російські новини «захопили» Україну в перший день війни

Кремлівські пропагандисти змушені вигадувати перемоги для свого війська

Триста годин тому фашистська Росія напала на Україну. Добре було б нагадати тамтешньому насєлєнію їхні ж «новасті» того дня... Та й нам корисно буде.

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"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя", – говорится в сообщении военного ведомства РФ, распространенном в четверг.

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"Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем", – заявили в Минобороны РФ.

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"Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение", – говорится в заявлении ведомства.

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"Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил", – сказал Конашенков. По его словам, "прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ".

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Технические сложности по запуску воды с Украины по Северо-Крымскому каналу в Крым, перекрытому в 2014 году, могут быть устранены за двое суток, сообщил телеканалу "Россия 24" глава республики Сергей Аксенов.

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Руководство России ожидало эмоциональную реакцию рынков на военную операцию на Донбассе, ситуация должна выровняться в ближайшее время, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. "Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется, и уже примет более спокойный и осознанный характер в ближайшее время", – сказал он.

Джерело: блог Олександра Михельсона

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