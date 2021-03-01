Київ на межі потрапляння до «помаранчевої зони» – Держспоживслужба

Протягом березня-квітня в столиці прогнозують зростання захворюваності

Українська столиця стоїть на межі потрапляння до «помаранчевої» карантинної зони. Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, однак чиновник не може спрогнозувати, коли саме це станеться.

За його словами, зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності Covid-19. При цьому в Києві виконуються всі необхідні заходи – у тому числі й ревізії закладів охорони здоров'я.

«Є ризик потрапляння до «помаранчевої» зони. Це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до «помаранчевої» зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу – «помаранчева» зона це норма», – заявив Рубан.

Він додав, що зростання захворюваності буде спостерігатися в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зниження числа випадків Covid-19.

Нагадаємо, станом на 1 березня в Україні до «червоної» зони потрапили Буковина та Прикарпаття, ще дев'ять областей знаходяться у «помаранчевій» зоні. Київ і інші регіони знаходяться в «жовтій» зоні карантину.

Також стало відомо, що сьогодні міський голова міста Біла Церква повідомив про майже стовідсоткову заповненість ліжок для хворих на Covid-19.