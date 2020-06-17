Коронавірус змінився: пневмонія може розвинутись за лічені дні і без жодних симптомів - лікар



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При температурі тіла нижчій за 38 градусів і загальній слабкості, вже на 7-10 день розвиваються важкі ураження легень - лікар

Раніше людям казали, що «швидку» необхідно викликати при таких симптомах, як задишка та ускладення дихання, а зараз же вони відсутні, - Берник

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник вважає, що зараз великій кількості хворих на коронавірус, які лікуються вдома, необхідно перебувати в стаціонарі, бо вірус дуже змінився. Про це пише Львівський портал.

«Тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і абсолютно безсимптомно. Раніше людям казали, що «швидку» необхідно викликати при таких симптомах, як задишка та ускладення дихання, а зараз же вони відсутні. Так, маючи лише температуру навіть нижчу за 38 і загальну слабкість, вже на другий день може розвинутись пневмонія. На 7-10 день – важкі ураження легень, які потребують тривалого та інтенсивного лікування.

Лікар зазначає, що зараз суттєво побільшало хворих на Covid-19 у важкому стані. «Відтак вони довше перебувають у лікарні – приблизно один місяць. Якщо ж хворий потрапляє до реанімації, то лікування може тривати і до двох місяців», - каже Берник.

Медик повідомив, що наразі в інфекційній лікарні вже закінчуються місця. «Станом на 16 червня, тут перебувають 199 пацієнтів, а прийняти медзаклад може не більше двох сотень. У кожному відділенні медперсонал працює у цілодобовому режимі. Звісно, навантаження збільшилось, але ми справляємось. Хоча вже дуже змучились фізично та морально. Тому що всі чекали спаду захворюваності та завершення епідемії, а ситуація навпаки погіршилась: зростає кількість хворих, тяжких та смертельних випадків», - наголосив заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

До відома, в Україні станом на 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 517 995, методом ІФА – 97 935.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 17 червня, всього інфіковано 8 173 940 осіб. Загальна кількість померлих від хвороби, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, складає 443 685осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 137 731), Бразилія (923 189), Росія (544 725), Індія (354 065), Велика Британія (299 600), Іспанія (244 328), Італія (237 500), Перу (237 156), Франція (194 347), Іран (192 439), Німеччина (188 252), Чилі (184 449) і Туреччина (181 298).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 116,962 особи, Бразилії — 45,241, Великій Британії — 42,054, Італії — 34,405, Франції — 29 439 та Іспанії — 27,136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.