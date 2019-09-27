  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київське підприємство «Енглер» виграло тендер ДФС на закупівлю 11 тис. комп'ютерів

    • Розсилка
    Київське підприємство «Енглер» виграло тендер ДФС на закупівлю 11 тис. комп'ютерів
    Колаж: engler.ua

    ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» запропонувало на торгах найнижчу ціну в 160,34 млн грн

     ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» (Київ) виграло тендер державної фіскальної служби на закупівлю 11 тис. комп'ютерів за 160,34 млн грн. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

    Відповідно до тендерної документації, йдеться про закупівлю персональних комп'ютерів із процесорами Core i3 8 покоління (не менше 4 ядер), з не менше 12 Гб оперативної пам'яті і не менше 500 Гб пам'яті жорсткого диска і з графічним адаптером, що підтримує Microsoft DirectX 12.Х.

    Читайте також

    «НВП «Енглер» виграло тендер, запропонувавши на торгах найнижчу ціну в 160 344 млн грн.

    Крім компанії-переможця, в торгах брало участь ще п'ять компаній.

    Згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, керівником компанії-переможця є Юрій Гречишкін, а її власниками Юрій Гречишкін і Михайло Каліткін.

    Нагадаємо, у липні ДФС оголосила тендер на закупівлю 11 тис. персональних комп'ютерів очікуваною вартістю 220 млн грн.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    ДФС Київ тендер ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ