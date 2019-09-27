Київське підприємство «Енглер» виграло тендер ДФС на закупівлю 11 тис. комп'ютерів



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Колаж: engler.ua

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» запропонувало на торгах найнижчу ціну в 160,34 млн грн

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» (Київ) виграло тендер державної фіскальної служби на закупівлю 11 тис. комп'ютерів за 160,34 млн грн. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, йдеться про закупівлю персональних комп'ютерів із процесорами Core i3 8 покоління (не менше 4 ядер), з не менше 12 Гб оперативної пам'яті і не менше 500 Гб пам'яті жорсткого диска і з графічним адаптером, що підтримує Microsoft DirectX 12.Х.

«НВП «Енглер» виграло тендер, запропонувавши на торгах найнижчу ціну в 160 344 млн грн.

Крім компанії-переможця, в торгах брало участь ще п'ять компаній.

Згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, керівником компанії-переможця є Юрій Гречишкін, а її власниками Юрій Гречишкін і Михайло Каліткін.

Нагадаємо, у липні ДФС оголосила тендер на закупівлю 11 тис. персональних комп'ютерів очікуваною вартістю 220 млн грн.

Джерело: Українські новини