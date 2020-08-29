Київський метрополітен зупинився на хвилину для вшанування з нагоди Дня пам'яті захисників України

Для пасажирів прозвучав спеціальний сигнал.

Столичний метрополітен зупинився на одну хвилину для вшанування пам’яті усіх полеглих захисників України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Сьогодні, рівно о 10.00, метрополітен зупиниться на 1 хвилину – хвилину пам'яті. Прозвучить сигнал для усіх наших пасажирів. Так метрополітен долучиться до відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», – написав він.

Нагадаємо, що День пам’яті захисників України було введено указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2019 року. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі – 29 серпня відбувся вихід з оточення Іловайського котла.

Як повідомлялося, Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України.

У серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків «ДНР» і «ЛНР». В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП) до 60 знарядь; до 45 мінометів; 5 ПТРК. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», батальйон Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б».

Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала «зелений коридор», але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Жертвами нападу стали 366 українських військовослужбовців, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили у полон. ЗСУ втратили озброєнь і техніки на майже 300 млн гривень.