  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київський метрополітен зупинився на хвилину для вшанування з нагоди Дня пам'яті захисників України

    • Розсилка
    <span>Колектив метрополітену вшанує пам'ять захисників України</span> - Київський метрополітен зупинився на хвилину для вшанування з нагоди Дня пам'яті захисників України
    Колектив метрополітену вшанує пам'ять захисників України
    Київський метрополітен

    Для пасажирів прозвучав спеціальний сигнал.

    Столичний метрополітен зупинився на одну хвилину для вшанування пам’яті усіх полеглих захисників України.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

    «Сьогодні, рівно о 10.00, метрополітен зупиниться на 1 хвилину – хвилину пам'яті. Прозвучить сигнал для усіх наших пасажирів. Так метрополітен долучиться до відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», – написав він.

    Нагадаємо, що День пам’яті захисників України було введено указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2019 року. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі – 29 серпня відбувся вихід з оточення Іловайського котла. 

    Як повідомлялося, Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України.

    У серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків «ДНР» і «ЛНР». В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП) до 60 знарядь; до 45 мінометів; 5 ПТРК. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», батальйон Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б».

    Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала «зелений коридор», але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Жертвами нападу стали 366 українських військовослужбовців, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили у полон. ЗСУ втратили озброєнь і техніки на майже 300 млн гривень.

    метро «Киевский метрополитен»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ