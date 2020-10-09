«Київстар» може розділитися на частини



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Топменеджер визнав, що «Київстар» – дуже велика компанія і тому є малорухливою

Топменеджмент головного мобільного оператора країни вивчає можливість підвищення автономії деяких напрямків свого бізнесу

Мобільний оператор «Київстар» розглядає шляхи відокремлення частини напрямків свого бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова президента «Київстару» Олександра Комарова.

Топменеджер визнав, що «Київстар» – дуже велика компанія і тому є малорухливою. У сучасному ж світі, за його словами, від швидкості рішень і їх запровадження залежить дуже багато. Цього можна досягнути шляхом виділення окремих напрямків в окремі бізнес-одиниці

«Ми замислювалися про анбандлінг «Київстару»... Є вже більш-менш зрозумілий напрям – це відділення інфраструктурного та сервісного бізнесу. Є дуже прогресивний напрям – відділення цих нових напрямів бізнесу в окремі юрособи, щоб їх «не душити», – пояснив Комаров на пресконференції у Києві 8 жовтня.

«Цілком можливо, що ми відгалужуватимемо від себе бізнеси, які нам здаватиметься, що краще розвиватимуться поза межами юридичного поля «Київстару». Це цілком можливий сценарій», – пояснив президент компанії.

Нагадаємо, що Олександр Комаров, президент оператора мобільного зв'язку «Київстар» розповів коли п'яте покоління мобільного зв'язку (5G) запуститься в Україні.