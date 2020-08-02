Київстар та Vodafone вказали на серйозні ризики мобільного шахрайства



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Київстар та Vodafone вказали на серйозні ризики мобільного шахрайства

Лише у 2019 році через шахрайства з мобільними номерами громадяни України втратили близько 330 млн грн

Найбільші мобільні оператори України Київстар та Vodafone вбачають можливість серйозних ризиків мобільного шахрайства внаслідок спрощення процедури перенесення мобільних номерів.

Про це йдеться в зверненні операторів.

За словами директора з регуляторного забезпечення Київстар Олександра Когута, спрощення містить суттєві ризики для абонента, який може втратити номер у результаті шахрайства і не зможе його повернути, як не зможе повернути і кошти зі свого мобільного чи банківського рахунку, якщо його номером заволодіє шахрай.

«Для операторів, які не зможуть встановити, чи дійсно абонент, який переносить номер, є його законним власником. Для держави, оскільки нові види шахрайства можуть призвести до сплеску злочинів, спрямованих не лише на доступ до мобільного банкінгу абонента, але і персональної інформації, профілям у соціальних мережах, тощо», — пояснив він.

Експерти міжбанківської Асоціації членів платіжних систем України також вважають, що «знеособлене» перенесення номерів тільки загострить ризики шахрайства, враховуючи, що в Україні майже 90% абонентів користується мобільним зв’язком анонімно, на умовах передплати.

За оцінкою Асоціації, лише у 2019 році через шахрайства з мобільними номерами громадяни України втратили близько 330 млн грн.

Телеком оператори Київстар та Vodafone Україна підкреслюють, що для упередження шахрайства необхідно зберегти двокрокову модель перенесення номерів.

Нагадаємо, послуга перенесення мобільних номерів діє в Україні з травня 2019 року.

За цей час послугою скористались 72 тисячі людей, або 0,13% від загальної кількості мобільних абонентів України.

За інформацією з фінансових звітів операторів Київстар обслуговує 26,0 млн абонентів, Vodafone Україна – 19,5 млн, lifecell – 7,5 млн абонентів.