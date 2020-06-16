У Панамі виявили новий підвид коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Панамі виявили новий підвид коронавірусу

В результаті мутації п'яти штамів смертельного вірусу, завезених в країну, з'явився унікальний підвид коронавірусу

У Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.

За словами центральноамериканських вчених, в результаті мутації п'яти штамів смертельного вірусу, завезених в країну, з'явився унікальний підвид коронавірусу. Він отримав назву А2 PAN.

В країну завдяки її ключовому положенню і функції транспортної розв'язки проникли відразу кілька різних варіацій захворювання. Саме тому і стала можливою поява абсолютно нового підвиду коронавірусу.

Раніше в Китаї заявили про виявлення нового коронавірусу на одному з ринків столиці.

Керуючий ринком уточнив, що SARS-CoV-2 знайшли на дошці, яка використовується для обробки імпортованого лосося.

З'ясувалося, що заражена риба надійшла на ринок з закритого ринку морепродуктів «Цзіншен», де раніше був виявлений осередок поширення вірусу.

Нагадаємо, лікарі назвали приховані симптоми коронавірусу. Безсимптомні носії коронавірусу можуть не помітити скорочення обсягу легень і погіршення функції нирок. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки. Про це йдеться в рекомендаціях, випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

Копіювати код для вставки

До відома, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.