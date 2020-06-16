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    У Панамі виявили новий підвид коронавірусу

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    У Панамі виявили новий підвид коронавірусу - У Панамі виявили новий підвид коронавірусу
    У Панамі виявили новий підвид коронавірусу

    В результаті мутації п'яти штамів смертельного вірусу, завезених в країну, з'явився унікальний підвид коронавірусу

    У Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни. 

    За словами центральноамериканських вчених, в результаті мутації п'яти штамів смертельного вірусу, завезених в країну, з'явився унікальний підвид коронавірусу. Він отримав назву А2 PAN.

    В країну завдяки її ключовому положенню і функції транспортної розв'язки проникли відразу кілька різних варіацій захворювання. Саме тому і стала можливою поява абсолютно нового підвиду коронавірусу.

    Раніше в Китаї заявили про виявлення нового коронавірусу на одному з ринків столиці.

    Керуючий ринком уточнив, що SARS-CoV-2 знайшли на дошці, яка використовується для обробки імпортованого лосося.

    З'ясувалося, що заражена риба надійшла на ринок з закритого ринку морепродуктів «Цзіншен», де раніше був виявлений осередок поширення вірусу.

    Нагадаємо, лікарі назвали приховані симптоми коронавірусу. Безсимптомні носії коронавірусу можуть не помітити скорочення обсягу легень і погіршення функції нирок. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки. Про це йдеться в рекомендаціях, випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    До відома, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    США ринок хвороби риба коронавірус
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