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    Новини

    Епідемія в Києві: кількість виявлених випадків Covid-19 перевалила за 4 тисячі

    • Розсилка
    Епідемія в Києві: кількість виявлених випадків Covid-19 перевалила за 4 тисячі

    За добу у Києві виявлено чотири десятки нових хворих на коронавірус

    Станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 28 осіб. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1164 особи, померли 94 людини (за добу 2).

    У Київській області зафіксовано 2078 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 25 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 829 людей, померли 39.

    Загалом в Україні підтверджено 33234 випадків Covid-19. Протягом 16 червня отримано 758 повідомлень про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Нагадаємо, станом на ранок 16 червня, у Києві було підтверджено 3985 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 2049 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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