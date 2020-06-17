Епідемія в Києві: кількість виявлених випадків Covid-19 перевалила за 4 тисячі



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За добу у Києві виявлено чотири десятки нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 28 осіб.

З початку епідемії у Києві одужали 1164 особи, померли 94 людини (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 2078 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 25 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 829 людей, померли 39.

Загалом в Україні підтверджено 33234 випадків Covid-19. Протягом 16 червня отримано 758 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Нагадаємо, станом на ранок 16 червня, у Києві було підтверджено 3985 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб.

У Київській області було зафіксовано 2049 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб.