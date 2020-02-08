Влада Шанхая зобов'язала всіх людей носити маски через коронавірус



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Будь-яка людина, яка знаходиться в громадських місцях Шанхая, повинна носити маску і не перешкоджати вимірюванню температури

У Китаї місцева влада Шанхая заборонили людям з'являтися в громадських місцях без медичних масок у зв'язку з епідемією нового коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhuanet.

«Будь-яка людина, яка прибула в аеропорт, залізничний вокзал, міжміський автовокзал, зупинку рейкового транспорту, а також знаходиться в закладах охорони здоров'я, торгових центрах, супермаркетах та інших громадських місцях цього міста, повинна носити маску і не перешкоджати вимірюванню температури», - йдеться в повідомленні

Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.

Також повідомлялося, громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.