Японська автомобільна корпорація має намір зупинити заводи в Китаї через коронавірус



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У Toyota оголосили, що підключиться до кампанії з надання допомоги тим, хто живе в районах, які найбільше зачепив коронавірус

Toyota планує зупинити роботу своїх підприємств з 10 лютого

Японська автомобільна корпорація Toyota планує зупинити з 10 лютого свої заводи у Китаї через спалах коронавірусу.

Зазначається, що це рішення компанія прийняла, вивчивши низку факторів, зокрема «рекомендації місцевих і регіональних урядів, поставки запчастин і логістику».

Також у пресрелізі йдеться, що поки компанія збирається відновити нормальну роботу з 17 лютого.

У Toyota оголосили, що підключиться до кампанії з надання допомоги тим, хто живе в районах, які найбільше зачепила нова інфекція, щоб полегшити роботу місцевої влади. Зокрема, туди відправлять медичні маски, костюми біозахисту для персоналу, дезінфікуючі засоби; закуповувати їх будуть підрозділи компанії у всьому світі.

У японської корпорації в Китаї 12 заводів з виробництва автомобілів і запчастин.

На ранок 7 лютого в Китаї підтверджено 31 211 випадків зараження коронавірусом, ще понад 220 - в інших країнах. Померли 638 тих, що заразилися.

Як повідомлялося, понад 1,6 тисяч людей вже одужали після зараження коронавірусом. Найбільше людей одужало у Китаї.

Нагадаємо, на круїзному лайнері біля берегів Японії виявили вже 61 хворого на коронавірус.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.