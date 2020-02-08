В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу, – МОЗ
71% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом зафіксовано в одній провінції Китаю
У світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
«Станом на 8 лютого 2020 року у світі лабораторно підтверджено 34 909 випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з них 724 закінчились смертю», – йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що 71% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. Крім того, за межами Китаю зафіксовано 288 випадків, з них 1 з летальними наслідками (мешканець Китаю, який відвідував Філіппіни).
Водночас в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано, наголосили у МОЗ.
Нагадаємо, Україна отримала тест-систему для діагностики коронавірусу.
Як повідомлялося, громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.