У Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус



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Наразі у Чилі немає жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом

Офіційно режим надзвичайного стану набуде чинності наприкінці цього тижня

Влада Чилі ввела режим надзвичайного стану по всій країні для того, щоб запобігти потраплянню і поширенню коронавірусу на територію країни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я республіки Хайме Маньяліч.

«Це дозволить нам вживати ефективних заходів проти можливих випадків, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб своєчасно виявити ці випадки і не допустити поширення епідемії в Чилі», - сказав Маньяліч.

Офіційно режим надзвичайного стану набуде чинності наприкінці цього тижня.

Наразі у Чилі немає жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.