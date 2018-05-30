«Кіллер» Бабченка проходитиме у кримінальній справі як свідок

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Фото: Радио Свобода Василь Грицак, Аркадій Бабченко і Юрій Луценко під час брифінгку 30 травня, 2018 року

«Кіллер» російського журналіста став частиною спецоперації СБУ

Чоловік, який за планами російських спецслужб мав вбити журналіста Аркадія Бабченка, буде проходити у справі як свідок. Про це сьогодні на брифінгу заявив Генпрокурор України Юрій Луценко.

«Момент, коли Служба безпеки України дізналася про заплановане, із людиною, котрій запропонували дані дії (вбивство Бабченка - ред.), вдалося домогтися співпраці зі слідством. Тобто вчорашній виконавець замовлення був, згідно чинного законодавства, частиною оперативної комбінації для того щоб встановити і зафіксувати остаточну вину організатора та постаратися дізнатися більше про замовника», - розповів Луценко.

На питання журналістів про роль колишнього бійця АТО у цій справі Луценко відповів: «Він буде проходити як свідок».

«Вчорашня оперативна комбінація включає в себе інформування і навіть фото, яке мало призвести замовника та організатора до впевненості у виконаному замовленні, і до певних дій, які можуть стати для нас підставою для пред’явлення підозри та обвинувачення», - додав Генпрокурор.

Нагадаємо, 30 травня о 17:00 під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий.

За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю.

Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.