Кір почав «розповзатися» по інших штатах США



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Із початку року в США було зафіксовано 1148 випадків захворювання кором

Центр попередження і боротьби із хворобами США повідомив про 25 нових випадків захворювання на кір. При цьому в таких штатах як Огайо і Аляска були зафіксовані перші випадки захворювання у 2019 році. Про це пише ресурс AXIOS.

Загалом рівень захворювання на дану хворобу в США наближається до показників 1992 року. Тим самим США можуть втратити статус країни, яка перемогла кір, який був оголошений у 2000 році.

Перші спалахи захворювання на кір почали фіксувати в Нью-Йорку наприкінці вересня 2018 року. На сьогодні Нью-Йорк близький до того, щоб припинити поширення хвороби повністю. Проте хвороба почала поширюватися в інших штатах. Всього в 30 штатах США в 2019 році було зафіксовано не менше одного випадку захворювання на кір – мова йде про 1148 випадків захворювання із початку року.

Про ендемічний статус поширення хвороби можна буде говорити, якщо протягом 12 місяців відбувається постійне поширення одного і того ж самого генотипу хвороби. Ендемічний статус означає те, що відповідна хвороба є поширеною у відповідній місцевості.

Ще у січні Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) видав офіційну рекомендацію американським громадянам бути обережними під час подорожей в Україну у зв'язку зі спалахом кору.

У квітні цього року стало відомо, що у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору. Експерти підозрюють, що до Сполучених Штатів кір потрапив з України. З високою вірогідністю, хворобу перенесли ультра ортодоксальні євреї, які щороку масово відвідують Умань на Черкащині аби побувати на могилі засновника брацлавського хасидизму.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 14 травня закликало своїх громадян утримуватися від поїздок в країни, де висока ймовірність зараження кором, зокрема, в Україні і Грузії.

Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році.