В Україні за десять років знизилася захворюваність на туберкульоз на 40%



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Щороку через туберкульоз помирають близько чотирьох тисяч українців - віцепрем'єрміністр

Смертність від туберкульозу знизилася втричі - Розенко

В Україні з 2008 до 2018 року показники захворюваності на туберкульоз знизилися на 40%.

Про це заявив віцепрем’єрміністр України Павло Розенко під час засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останні 10 років в Україні на 40% знизилася захворюваність на туберкульоз. Смертність від туберкульозу знизилася втричі. Водночас в Україні лишаються недовиявленими близько 25% випадків (щоп'ятий випадок) туберкульозу. Щороку через туберкульоз помирають близько чотирьох тисяч українців», - зазначив Розенко.

За його словами, існує проблема у сталості медичних послуг на хворих з туберкульозом через військові дії на сході країни.

«Серед значної частки населення відсутня мотивація щодо запобігання захворюванню на туберкульоз або своєчасному лікуванню проти туберкульозу. Необхідно також посилити роботу серед груп ризику щодо небезпечних захворювань», - сказав Розенко.

Він також поінформував, що Україна продовжує отримувати грантову допомогу від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

«Україна отримала на 2018-2020 безповоротну фінансову допомогу від Глобального фонду на реалізацію програми заходів з туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу на загальну суму понад 134 млн доларів США», - сказав Розенко.