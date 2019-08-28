У Києві невакцинованим дітям дозволять відвідувати школи



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Столична влада закликла батьків здійснювати профілактику захворювань

Діти, які не пройшли вакцинацію, зможуть відвідувати освітні заклади у столиці. Про це заявив під час брифінгу заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Таке рішення було прийняте на комісії, в якій брали участь представники департаментів освіти та охорони здоров’я, повідомляє УНН.

«2 вересня почнеться новий навчальний рік, і заборони невакцинованим дітям відвідувати учбові заклади не буде. Але у разі погіршення статистичних даних з наявності захворювань, а медики сигналізують ріст захворюваності на деякі хвороби, що мають ознаки епідемії, ми змушені будемо обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти. І забезпечуватимемо їм право отримувати освіту дистанційно. Заборонити дітям відвідування закладів освіти ми не можемо. Але ми закликаємо до свідомості і батьків, і дорослих здійснювати профілактику захворювань», - сказав Мондриївський.

Також заступник голови КМДА наголосив на тому, що освітні заклади не зможуть перевіряти достовірність довідок.

Раніше Департамент охорони здоров’я звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України з проханням надати роз’яснення щодо підготовки спільного наказу МОЗ та Міністерства освіти та науки, який би регулював питання недопущення не щеплених дітей в організовані колективи.

Як повідомлялося, у Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.