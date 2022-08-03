Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню

Шість областей повітряного простору Тайваню були позначені як «небезпечні зони»

Польоти будуть обмежені з 4 серпня

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню. Адже в регіоні стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як «небезпечні зони».

Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.

Пелосі прилетіла до Тайбея як найбільш високопоставлений американський політик, який відвідав Тайвань за 25 років, що спонукало Китай засудити візит і оприлюднити низку економічних і військових відповідей.

Як повідомлялося, американська делегація прибула на острів Тайвань. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розпочала зустріч із президенткою Тайваню Цай Інвень.

Нагадаємо, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.