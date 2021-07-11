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    Китай будує таємну військову базу (фото)

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    Китай наздоганяє США в області сучасних аерокосмічних технологій - Китай будує таємну військову базу (фото)
    Китай наздоганяє США в області сучасних аерокосмічних технологій

    Її називають китайською «Зоною 51»

    У одному з віддалених районів Китаю триває зведення секретного об'єкта. За оцінками експертів, він може стати китайським аналогом відомої американської військової бази «Зона 51», розташованої в пустелі Невада.

    Ідеться про п'ятикілометрову злітно-посадкову смугу в провінції Синьцзян. Про це інформує npr.org.

    На знімках Google Maps можна бачити, що тепер це місце дуже нагадує злітно-посадкову смугу, розраховану на злети та посадки літальних апаратів з трьох напрямків.

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    Перше фото зроблене у лютому 2020 року, а друге у червні 2021. Фото npr.org

    Китай стрімко наздоганяє США в області сучасних аерокосмічних технологій. Прикладом тому є розробка бомбардувальника-невидимки Н-20, який відповідає своєму американському аналогу В-2.

    Тож порівняння нового секретного об'єкта з американською «Зоною 51» далеко не випадкове.

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    Теги: Росія США НАТО Google Китай
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    Китай будує таємну військову базу (фото)