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    Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром»

    Наразі Пекін зацікавлений не у демонстрації підтримки дій Кремля в Україні, а у забезпеченні власної енергетичної безпеки - Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром»
    Наразі Пекін зацікавлений не у демонстрації підтримки дій Кремля в Україні, а у забезпеченні власної енергетичної безпеки

    Пекін веде переговори зі своїми державними компаніями щодо можливостей для інвестицій в російські компанії або активи

    Китай консультується зі своїми держкомпаніями щодо придбання або збільшення часток у російських енергетичних та сировинних компаніях, пише Bloomberg.

    Так, КНР поклав око на енергетичні і сировинні компаніії – наприклад, газового гіганта ПАТ «Газпром» і виробника алюмінію United Co. Rusal International.

    Пекін веде переговори зі своїми державними компаніями, серед яких China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminum China і China Minmetals щодо можливостей для інвестицій в російські компанії або активи.

    Обговорення знаходяться на ранній стадії і не обов’язково призведуть до угоди, підкреслюють співрозмовники Bloomberg. За даними окремих джерел, почалися переговори між китайськими та російськими енергетичними компаніями. Водночас у матеріалі йдеться, що наразі Пекін зацікавлений не у демонстрації підтримки дій Кремля в Україні, а у забезпеченні власної енергетичної безпеки.

    Раніше Китай пообіцяв продовжувати нормальні торговельні відносини з Росією, попри масовий вихід з ринку країни-агресора європейських та американських компаній. Водночас Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

    Як повідомлялось, японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ.

    Теги: Росія енергетика Газпром війна Китай Україна
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    Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром»