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    Влада Китаю «закриває» ще одне місто через небезпечний вірус

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    <span>Мешканцям Хуанганга наказали не залишати місто без особливих обставин</span> - Влада Китаю «закриває» ще одне місто через небезпечний вірус
    Мешканцям Хуанганга наказали не залишати місто без особливих обставин

    Населення Хуанганга становить близько 6 мільйонів

    Влада китайського міста Хуанганга закликала мешканців не залишати межі населеного пункту у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу у сусідньому Ухані.

    Про це повідомляє Sky News.

    «Мешканцям Хуанганга, який розташований за 72 км від Уханя, наказали не залишати місто без особливих обставин», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що у місті призупинено роботу громадського транспорту, залізниці, зачиняються кінотеатри й інтернет-кафе.

    Населення Хуанганга становить близько 6 мільйонів.

    Науковці припускають, що новим коронавірусом з Китаю люди могли заразитися від змій.

    Зазначимо, що ВООЗ поки не збирається оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.

    Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

    На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

    Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

    Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

    Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

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