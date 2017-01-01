Китай зацікавився українськими літаками

Китайська делегація відвідала авіабудівний концерн «Антонов»

Китай зацікавлений у співпраці з купівлі літаків і їх спільного виробництва з використанням матеріалів і запчастин, вироблених в Китаї. Про це повідомляє МЕРТ. [READ_MORE] Як зазначається, китайська делегація відвідала авіабудівний концерн «Антонов» та була вражена широкою лінійкою літаків та можливостями обладнання для різних



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Ан-178

Китайська делегація відвідала авіабудівний концерн «Антонов»

Китай зацікавлений у співпраці з купівлі літаків і їх спільного виробництва з використанням матеріалів і запчастин, вироблених в Китаї.

Про це повідомляє МЕРТ.

Як зазначається, китайська делегація відвідала авіабудівний концерн «Антонов» та була вражена широкою лінійкою літаків та можливостями обладнання для різних спеціальних потреб. Делегація заявила про свою готовність тісно співпрацювати з Україною в галузі літакобудування.

Повідомляється також, що за 9 місяців 2017 року в експорті аерокосмічної продукції частка комплектуючих для літальних апаратів збільшилась на 56,8% у порівнянні з 9 місяцями 2016 року.

Раніше Україна домовилася з Саудівською Аравією про спільне виробництво літаків.