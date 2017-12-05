Нардеп з посиланням на керівника Херсонської ОДА підтвердив: землю Академії аграрних наук оброблятимуть китайці

Президент Академії аграрних наук України Ярослав Гадзало підписав договір з китайським агрохолдингом Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu

Під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин народний депутат від БПП Олексій Мушак в ході обговорення ризиків і переваг відкриття ринку землі в Україні підтвердив підписання Академією аграрних наук договору про співпрацю з китайським агрохолдингом Chinese Agricultural Corporation Huan Fan



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Президент Академії аграрних наук України Ярослав Гадзало підписав договір з китайським агрохолдингом Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu

Під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин народний депутат від БПП Олексій Мушак в ході обговорення ризиків і переваг відкриття ринку землі в Україні підтвердив підписання Академією аграрних наук договору про співпрацю з китайським агрохолдингом Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu.

Так, під час дискусії про ризики концентрації сільськогосподарських земель у руках іноземців в разі відкриття ринку землі без обмежень Мушак заявив: «До чого тут дискусія про іноземців, подивіться на Академію аграрних наук. Мені сьогодні вранці телефонував херсонський губернатор. Каже: до мене китайці приходять на землі Академії аграрних наук». Про це пишуть Українські новини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Академії аграрних наук України Ярослав Гадзало підписав договір з китайським агрохолдингом Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu, який передбачає співробітництво установ в науковій діяльності, взамін чого Академія зобов'язується передати китайським партнерам частину свого земельного фонду в оренду на 49 років. Зараз в розпорядженні Академії аграрних наук знаходиться 465 тис. га сільськогосподарських земель, в тому числі 364 тис. га ріллі. Частина земель, яка буде передана, при цьому не уточнюється.

При цьому прес-служба НААН повідомила, що в рамках PR-кампанії, яка має на меті дискредитацію президента Академії ряд ЗМІ спотворив інформацію про умови укладеного договору. Насправді, підписаний договір про співпрацю між Академією та Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu є взаємовигідним і закладає фундамент тісної співпраці установ в сфері дослідних робіт.