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    Економіка та фінанси

    КНР надасть $7 млрд на проекти з Україною

    Китай підтримає Україну, зокрема, у розвитку енергетики та енергоефективності
    Китайська народна республіка планує виділити для співпраці з Україною $7 мільярдів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства економічного розвитку. Відповідний документ підписали віце-прем'єр КНР Ма Кай та міністр економіного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Кошти підуть на співпрацю у галузі енергетики та енергоефективності, торгівлі,
    • Сьогодні, 16:05
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    Китай підтримає Україну, зокрема, у розвитку енергетики та енергоефективності

    Китайська народна республіка планує виділити для співпраці з Україною $7 мільярдів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства економічного розвитку.

    Відповідний документ підписали віце-прем'єр КНР Ма Кай та міністр економіного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

    Кошти підуть на співпрацю у галузі енергетики та енергоефективності, торгівлі, агропромисловому комплексі, транспорту та інфраструктури, науки та інших.

    «Китай передбачив для співпраці з Україною $7 млрд., і навіть більше, якщо будуть успішні проекти. Але треба виходити з потреб ринку, які слід акуратно оцінювати і спрямовувати спільні зусилля у ті сфери, де буде найкращий ефект і результат», - зазначив Ма Кай.

    Також під час зустрічі підписали план дій щодо реалізації ініціативи «Економічного пояса Великого шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху». Саме цей проект, за словами Кубіва, є об'єднуючим ланцюгом, який дозволить країнам досягти інноваційності та якісно нової взаємодії.

    Раніше повідомлялося, що Україна і Китай узгодили план дій щодо економічної співпраці

    Китай
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