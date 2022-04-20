Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників

Подаровані системи будуть відправлені цього тижня, після чого буде більше допомоги

Виробник дронів-камікадзе Switchblade, американська компанія AeroVironment, безкоштовно надасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon та послуги з навчання Міністерству оборони та Силам тероборони. Про це повідомляється на сайті компанії.

Подаровані системи будуть відправлені цього тижня, після чого буде більше допомоги. Пожертви не залежать від інших систем AeroVironment, які вже надаються Україні урядом США.

Зазначається, що українці отримають інструмент, який може літати непоміченим для сил противника і не піддаватися впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється.

Використовуючи корисні розвіддані за допомогою цих безпілотників, оператори можуть швидко планувати й перевірку місцевості, щоб захистити українські сухопутні сили від небезпеки.

Як запевняє компанія, завдяки своїй унікальній гібридній конструкції з вертикальним зльотом та посадкою Quantix Recon поєднує в собі переваги вертикального зльоту та посадки мультироторного дрону з дальністю польоту, швидкістю та ефективністю безпілотного літального апарату з нерухомим крилом.

«Для AeroVironment велика честь підтримувати народ України»,– заявив президент та головний виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.