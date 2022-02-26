Киву виганяють з проросійської ОПЗЖ, «заважає мирному процесу, який має відбутись в Україні»

«Опозиційна платформа – За життя» заявила, що виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви з її лав, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутись в Україні».

«Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Кива), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції», – заявив Бойко.

За його словами, ОПЗЖ виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту та готова допомагати у цьому «усіма силами».

«Вважаємо, що зараз це – єдиний крок для того, щоб зупинити війну», – наголосив Бойко.

Нагадаємо, що одіозний проросійський депутат Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) Ілля Кива заявив, що Угорщина, Польща та Румунія можуть пред'явити права на деякі території, що увійшли до складу України за радянських часів. Про це Кива написав у своєму Telegram-каналі.

Кива повторив риторику президента Росія Володимира Путіна та розкритикував курс на декомунізацію, що проводиться в Україні. Він допустив анексію територій України із боку трьох країн.



