Зрадник Кива лякає українців: Путін готує основний удар на ніч

Кива: «Росіян стягують на окуповані позиції нові сили»

Дії окупантів на території України сьогодні були лише розвідкою, а справжнє вторгнення може початися ввечері. Такою інформацією залякує біглий нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

«Росіян стягують на окуповані позиції нові сили: бронетехніку та артилерію. На всіх напрямках готуються ударні групи. Тривають підготовчі роботи до штурму та конфіскації адміністративних будівель та залізничних вузлів по всьому центру та південному сходу України. Насправді, сьогодні розвідка була битвою. Важна операція може розпочатися сьогодні ввечері. Втрати росіян, в рамках такої масштабної військової наступальної операції, дорівнюють 0,5% допустимої помилки», – написав Кива у Facebook.

Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України закликав резервістів нищити окупантів.

До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.