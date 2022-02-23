Депутат від ОПЗЖ підбурює інші країни допомогти Путіну шматувати Україну

Кива підбурює Угорщину, Польщу та Румунію заявити права на територію України

Одіозний проросійський депутат Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) Ілля Кива заявив, що Угорщина, Польща та Румунія можуть пред'явити права на деякі території, що увійшли до складу України за радянських часів. Про це Кива написав у своєму Telegram-каналі.

Кива повторив риторику президента Росія Володимира Путіна та розкритикував курс на декомунізацію, що проводиться в Україні. Він допустив анексію територій України із боку трьох країн.

«Тепер чекаємо, коли Угорщина, Польща та Румунія пред'являть свої права на територію, яку було отримано Україною під час «ненависного, окупаційного комуністичного режиму», – написав Ківа.

Нардеп заявив про розвиток такого сценарію, оскільки місцеві жителі набувають другого громадянства. Він також зазначив як причину політику президента України Володимира Зеленського.

«Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Львівська області давно до цього підготувалися, отримавши друге громадянство і з нетерпінням чекають на свою «анексію», – зазначив депутат.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, проросійський політик Ілля Кива наразі перебуває в Іспанії, куди виїхав на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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