Політик натхненно погрожує Україні та чинній владі у зв’язку із визнанням Путіним окупаційних адміністрацій

Одіозний проросійський нардеп Ілля Кива в етері російського пропагандистського телеканалу заявив про ймовірне, на його думку, звернення «усього південного Сходу» України до Путіна із проханням «захистити російськомовне населення від геноциду» на тлі визнання російським президентом «ЛНР» та «ДНР». Відео із відповідною заявою скандальний політик опублікував на своїй Facebook-сторінці.

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«Адже реально, панове, в Україні геноцид російськомовних людей, свавілля нацизму, свавілля правове і геноцид російськомовних. Скажіть, хто у цій країні захоче залишатися жити? Купка львів’ян, які себе вважають спадкоємцями нацистської ідеології?», – заявив Кива.

Президента України Володимира Зеленського Кива назав «всього лише актором, який випадково отримав не ту роль і дуже погано її зіграв».

В етері іншого пропагандистського телеканалу одіозний Кива заявив, що із визнання Путіним «ЛДНР» «лише починається історія спасіння України», тієї, яка, на думку скандального проросійського політика, має бути «братньою» для росіян.

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За словами Киви, загрози світовій безпеці які, ніібито, спричинені НАТО, змусять Росію піти лалі та не зупинятися виключно на визнанні «ЛДНР».

Нагадаємо, за даними ЗМІ, проросійський політик Ілля Кива наразі перебуває в Іспанії, куди виїхав на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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