Кличко вважає, що команда Зеленського розгорнула кампанію проти нього



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Київський міський голова Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«В ефірі «1+1» ллється, на жаль, необ’єктивна і спотворена інформація», - вважає столичний голова

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що команда президента Володимира Зеленського розгорнула кампанію проти нього. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Поки Кличко сподівається на підтримку від Зеленського, вже почалась кампанія проти мера столиці з боку нової команди президента. Так, минулого тижня на Банковій пройшов «антикличківський» пікет. Люди з плакатами у стилістиці виборчої кампанії Зеленського вимагали зупинити дерибан столичної власності, а біля них чергувала єдина камера – «1+1».

«Останнім часом в ефірі «1+1» ллється, на жаль, необ’єктивна і спотворена інформація. Навіть вийшов «чорнушний» сюжет про якогось чоловіка, з якого нібито вимагали $10 тис. за те, щоб він став директором школи, і так, мовляв, мало не скрізь в місті! Порахуйте, скільки шкіл у Києві, і яка це має бути сума! Це ж нісенітниця! Так само вони подають спотворену інформацію щодо багатьох позитивних змін, які відбуваються в місті, зокрема про пішохідний міст, який відкрили нещодавно…», - нарікає Кличко.

Відповідаючи на питання, це ініціатива керівництва «1+1» чи спрямована кампанія з боку нової влади, Кличко зазначив, що точно сказати не може.

«Я не можу сказати. Але коли генеральний продюсер каналу є представником певної політичної сили, як ми можемо говорити про незалежність того чи іншого каналу?», - зазначив мер.

При цьому він не виключає, що цей тиск може бути позицією нової влади.