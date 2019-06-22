Кличко вже сформував штаб на місцеві вибори



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Столичний голова сподівається, що виборці наступного року оцінять його досягнення

У 2020 році пройдуть чергові місцеві вибори. Конкуренція на них, враховуючи суспільний запит на нові обличчя, буде набагато вищою, ніж на минулих виборах. Незважаючи на це, мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що готовий до цих викликів і вже сформував штаб на місцеві вибори

«Я готовий до цього. Я знаю краще, ніж будь-хто, що без боротьби перемоги не буде, і готовий боротись. Готовий пропонувати не красиві обіцянки, а реальні справи – і нові, і пред’являти вже реалізовані, які кияни бачать», - наголосив він.

Відповідаючи на питання, чи готовий він до того, що фракція в Київраді у нього буде набагато менша, ніж зараз, він зазначив: «Я розраховую, що фракція буде набагато більша. Бо я розраховую завжди на краще, прагну більшого результату».

Він також розказав, чи буде це фракція «Удару», або ж буде проведено ребрендинг політсили.

«Ми зараз вирішуємо і найближчим часом зможемо дати відповідь – чи це буде «Удар» чи оновимо бренд», - уточнив Кличко.

Він також додав, що його виборчий штаб вже сформований, але робота його ще не розгорнута. «Є відповідальні за кожен з районів, але важливо не дати старт зарано», - підсумував політик.

Як повідомлялось, партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради. Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.