Клімкін анонсував зустріч у «нормандському форматі»



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Зустріч дипломатів відбудеться у вересні

У вересні політичні директори Міністерств закордонних країн Нормандської четвірки обговорять концепцію миротворчої місії ООН на Донбасі

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, пише «Інтерфакс-Україна».

«У вересні відбудеться ще одна зустріч: спочатку політичних директорів - для обговорення миротворчої концепції», - сказав глава МЗС.

За підсумками цієї зустрічі буде прийнято рішення, чи варто організовувати переговори на рівні міністрів.

«Якщо ми бачитимемо, що є достатньо важливих пунктів для обговорення, а головне, що ми можемо просунутися – говоритимемо», - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Крім миротворчої місії, її мандату та послідовності розгортання, йтиметься про «безпеку» та «звільнення українців, політв'язнів і заручників», пояснив Клімкін.

За його словами, розглядаються різні варіанти для такої зустрічі. Так, вона може відбутися у вересні під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у середині серпня Клімкін та його німецький колега Хайко Маас провели телефонну розмову, в ході якої обговорили питання миротворчої місії на сході України.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер заявив, що США продовжують підтримувати ідею миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як відомо, глави МЗС країн Нормандської четвірки 11 червня провели перші за півроку переговори, які тривали 4,5 години, міністри узгодили кілька питань щодо припинення вогню на Донбасі.

Також Франція буде готова працювати над формуванням миротворчої місії ООН на сході України, проте спочатку пропонує просунутися в реалізації Мінських домовленостей.

Франція та Німеччина готові надати допомогу в розмінуванні в зоні конфлікту на сході України.

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