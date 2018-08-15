Глави МЗС Німеччини та України обговорили миротворців на Донбасі



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Глави МЗС України та Німеччини провели телефонну розмову

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Хайко Маас провели телефонну розмову, в ході якої обговорили питання миротворчої місії на сході України.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Німеччини у своєму Twitter.

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив, зокрема, можливість миротворчої місії ООН, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС Німеччини продовжить докладати усіх можливих зусиль для пошуку вирішення питання конфлікту в Україні та досягнення стійкого перемир'я і прогресу в політичному процесі.

AM @HeikoMaas telefonierte heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen @PavloKlimkin u.a. zu einer möglichen VN-Mission: Deutschland wird sich weiter für eine Lösung des Ukrainekonflikts einsetzen. Wir brauchen eine belastbare Waffenruhe und Fortschritte im politischen Prozess. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 14 серпня 2018 р.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер заявив, що США продовжують підтримувати ідею миротворчої місії ООН на Донбасі.

Нагадаємо, глави МЗС країн Нормандської четвірки 11 червня провели перші за півроку переговори, які тривали 4,5 години, міністри узгодили кілька питань щодо припинення вогню на Донбасі.

Також Франція буде готова працювати над формуванням миротворчої місії ООН на сході України, проте спочатку пропонує просунутися в реалізації Мінських домовленостей.

Франція та Німеччина готові надати допомогу в розмінуванні в зоні конфлікту на сході України.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Нормандський формат». Міністри зустрілись вперше за 16 місяців

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