Лавров анонсував відновлення контактів Нормандської четвірки

В РФ прогнозують, що контакти на рівні помічників глав Нормандської четвірки відновляться «незабаром»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав Нормандської четвірки незабаром відновляться. Про це він заявив в інтерв'ю білоруському каналу «СТВ», повідомляє російське федеральне видання «Тасс». За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015



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Прапори держав Нормандської четвірки (Росія, Німеччина, Франція та Україна)

В РФ прогнозують, що контакти на рівні помічників глав Нормандської четвірки відновляться «незабаром»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав Нормандської четвірки незабаром відновляться.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському каналу «СТВ», повідомляє російське федеральне видання «Тасс».

За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015 року «був одноголосно схвалений РБ ООН і досі лишається абсолютно безальтернативним документом, який дозволяє врегулювати цю кризу».

«Думаю, ми будемо продовжувати зусилля, у тому числі використовуючи Мінськ, який надає свої можливості для переговорів контактної групи, і які незабаром відновляться за лінією помічників глав держав Нормандської четвірки», - заявив глава МЗС Росії.

Наприкінці жовтня глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що Росія уникає переговорів у «нормандському форматі» для врегулювання ситуації на Донбасі, але українська сторона веде активні переговори щодо цього з німецькими, французькими та американськими партнерами.

22 серпня Нормандська четвірка підтримала «шкільне» перемир’я з нагоди початку навчального року.