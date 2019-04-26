Угорщина свідомо обрала лінію на конфронтацію через мовний закон – Клімкін



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Глава МЗС Павло Клімкін

Клімкін також зазначив, що в Україні надалі необхідно ухвалити окремий закон про мови національних меншин

Угорщина, критикуючи український закон про мову, навмисно загострює відносини між двома країнами.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції в Києві.

«Я вважаю, що наші угорські партнери свідомо вибрали лінію на конфронтацію. Я говоритиму про це з Петером Сійярто (глава МЗС Угорщини. - Ред.) в Брюсселі за два тижні на міністерському засіданні щодо «Східного партнерства». Цей закон важливий, але його потрібно розуміти в сенсі підтримки української мови, але ні в якому разі не в сенсі обмеження чиїхось прав», - сказав Клімкін.

Він зазначив, що всі подальші кроки щодо виконання закону визначатиме уряд. «І саме зараз має початися публічна і дуже відкрита робота стосовно того, як має бути реалізований закон», - сказав міністр.

Клімкін також зазначив, що в Україні надалі необхідно ухвалити окремий закон про мови національних меншин.

«Ми маємо допомагати нашим громадянам. Ми не хочемо, щоб угорці чи румуни стали менше угорцями чи румунами. Вони належать до нашої політичної нації, вони повинні мати право отримати освіту своїми мовами, але при цьому вони повинні мати змогу отримати реальний шанс вивчити українську мову», - додав міністр.

Як відомо, напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав неприйнятним ухвалений Верховною радою закон про мову.

До слова, на сторінка новообраного президента Володимира Зеленського сьогодні, після того як Верховна Рада проголосувала за закон про мову, раптом українізувалася. Також Зеленський пообіцяв згодом, після вступу на посаду, зробити «ретельний аналіз цього закону»

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Вже відомо, що постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня. Віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що у постанови «немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту»

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Джерело: Європейська правда