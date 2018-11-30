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    Клімкін попередив Росію, що недопуск консулів до моряків - злочин

    • Розсилка
    Клімкін попередив Росію, що недопуск консулів до моряків - злочин

    Представники Росії, як повідомив Клімкін, підтвердили, що моряки на сьогодні знаходяться у Москві

    Українські дипломати в Росії намагаються отримати доступ до арештованих російським «судом» в Криму українських моряків.

    Про це 30 листопада повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    За його словами, представники Росії підтвердили, що моряки на сьогодні знаходяться у Москві.

    «Українські консули працюють для якнайшвидшого отримання до них доступу. Ненадання інформації і недопуск до них консулів є злочином відповідно до міжнародного права», - заявив міністр.

    Нагадаємо, член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва 30 листопада повідомила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі
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    МЗС Росія Павло Клімкін ЗСУ путінський режим СІЗО політика Україна ВМС
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