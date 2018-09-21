Клімкін пояснив, чому з Угорщиною треба знайти спільну мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр пропонує сказати угорцям: давайте працювати на Закарпатті разом

Україні так чи інакше необхідно буде знайти спільну мову з Угорщиною на етапі вступу до ЄС і НАТО, інакше державу заблокують.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі Радіо НВ.

«Блокування деяких зустрічей, нехай міністерських — це не питання всієї інтеграції. Те, що вони (уряд Угорщини — ред.) роблять — це не блокування по суті. Другий, більш серйозний момент — нам самим треба вирішити питання, пов’язані з реалізацію цього закону (про освіту — ред.). Для цього два роки нам недостатньо — маємо подовжити цей перехідний період», — зазначив міністр.

За його словами, цей період необхідно буде використати для того, щоб закон про освіту запрацював.

«А друге: чітко сказати угорцям: давайте працювати на Закарпатті разом. Те що ви робити — окей, але під контролем і разом з нами. Нам все одно з Угорщиною потрібно буде порозумітись. Це не відбудеться завтра або післязавтра... Нам все одно буде потрібно це зробити на етапі вступу до ЄС і НАТО. Хай це буде не завтра, але все одно треба це зробити, інакше нас заблокують», — заявив Клімкін.

Нагадаємо, через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також Клімкін повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

Джерело: УНН