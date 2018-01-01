  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Клімкін про вбивство Ноздровської: Важливо, щоб всі винесли урок з цієї трагедії

    Міністр хоче, що «система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим»
    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає важливим, щоб всі винесли урок із ситуації з вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter. «Вбивцю Ірини Ноздровськоі знайшли,але її не повернути. Важливо,щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання,
    • Сьогодні, 02:22
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Міністр хоче, що «система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим»

    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає важливим, щоб всі винесли урок із ситуації з вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської.

    Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

    «Вбивцю Ірини Ноздровськоі знайшли,але її не повернути. Важливо,щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим. Інакше у нас не залишиться громадянського суспільства та людей,здатних боротися з несправедливістю», - написав він.

    Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

    Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

    Читайте також
    Павло Клімкін суд вбивство Ірина Ноздровська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ