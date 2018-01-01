Клімкін про вбивство Ноздровської: Важливо, щоб всі винесли урок з цієї трагедії

Міністр хоче, що «система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим»

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає важливим, щоб всі винесли урок із ситуації з вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter. «Вбивцю Ірини Ноздровськоі знайшли,але її не повернути. Важливо,щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання,



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Павло Клімкін

Міністр хоче, що «система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим»

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає важливим, щоб всі винесли урок із ситуації з вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

«Вбивцю Ірини Ноздровськоі знайшли,але її не повернути. Важливо,щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим. Інакше у нас не залишиться громадянського суспільства та людей,здатних боротися з несправедливістю», - написав він.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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