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    Думки вголос

    Миротворець Лукашенко відправить в Україну переодягнених російських військових?

    З подачі Москви Лукашенко намагається виторгувати собі якомога більшу кількість білоруських «блакитних касок»
    Мовою оригіналу Еще раз относительно Лукашенко в роли миротворца Руководство Беларуси в который раз вновь попробовало набиваться в миротворцы на Донбассе. Президент РБ А.Лукашенко при этом сказал замечательную фразу: «… Договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси (в роли миротворцев) - мы поставим их на границе, где вы
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко
    Олександр Лукашенко

    З подачі Москви Лукашенко намагається виторгувати собі якомога більшу кількість білоруських «блакитних касок»

    Мовою оригіналу

    Еще раз относительно Лукашенко в роли миротворца

    Руководство Беларуси в который раз вновь попробовало набиваться в миротворцы на Донбассе. Президент РБ А.Лукашенко при этом сказал замечательную фразу: «… Договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси (в роли миротворцев) - мы поставим их на границе, где вы скажете…».

    У меня вопрос: где Лукашенко собрался взять, чтобы отправить на Донбасс, 10 тыс. военнослужащих? При общей численности армии Беларуси менее чем в 50 тыс чел. (без гражданского персонала), ВСЕ сухопутные войска этой страны, из которых можно «набрать» миротворцев, составляют 16 тыс. чел. Это вместе с прапорщиками на продскладах и связистками в штабах. Т.е. Лукашенко, очевидно, собрался отправить все свои части и подразделения сухопутных войск в Украину? Попахивает бредом.

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    Хотя, думается, ларчик открывается просто. С подачи Москвы Лукашенко не просто пытается «застолбить» место в возможной миротворческой миссии на Донбассе, но и сразу выторговать себе возможно большее количество белорусских «голубых касок» в ней. При этом будут ли они действительно белорусскими военнослужащими, либо же Путин поможет своими «зелеными человечками» (а о мастерстве последних воевать в чужой форме, с любыми шевронами-нашивками, мы знаем не понаслышке) – другой вопрос.

    Если же Лукашенко действительно рвется в миротворцы, очевидно, ему стоило бы начать с иного. По данным группы ИС, сегодня, 19 февраля, должно состояться итоговое судебное заседание по делу незаконно задержанного в Минске украинского журналиста П.Шаройко. Мы понимаем, что игру в «пойманного украинского шпиона» Лукашенко уже не отменит. Но амнистирование и освобождение Павла после приговора было бы реальным действием, а не красивыми словами, со стороны белорусского президента.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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